Vitória elimina Internacional na Copa do Brasil Sub-20

Leão enfrentará o Flamengo na próxima fase

O resultado no Barradão fez toda a diferença para o Vitória na Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira (4), o rubro-negro perdeu para o Internacional em Porto Alegre por 3x2, mas garantiu vaga na segunda fase por conta do jogo de ida, em que havia vencido por 3x1.

Com o placar agregado de 5x4, o Leão enfrentará o Flamengo, que eliminou o Paysandu na primeira fase ao vencer por 2x0 em Belém. Os jogos serão nos dias 11 e 18 de abril, e a CBF ainda definirá a ordem do mando de campo.

A equipe rubro-negra contou com o reforço dos atletas que disputaram a Dallas Cup, nos Estados Unidos. O volante Paulo Vítor e o centroavante Eron marcaram para o Vitória. Juninho, Bruno Fucks e Pedro Lucas fizeram os gols do Internacional.

A equipe do Vitória atuou com: Lucas, Cedric, Matheus Souza, Jorginho (Lucas Ribeiro) e Padilha; Herbert, Paulo Vítor (Douglas) e Farinha; Flávio (Vicente), Junior (Potó) e Eron. Técnico: João Burse.