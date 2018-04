Vitória empata com o Flamengo na Copa do Brasil sub-20

Rubro-negro saiu na frente com Eron, perdeu pênalti e sofreu o empate no segundo tempo

O Vitória ficou no empate em 1x1 diante do Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20, disputado nesta quarta-feira (11), no Barradão.

O Leão abriu o placar com gol de cabeça de Eron, após cruzamento de Flávio, ainda no primeiro tempo, e o adversário igualou na etapa final. A partida de volta será no dia 19, às 15h, na Gávea, no Rio de Janeiro.

O Vitória, treinado por João Burse, teve a chance de ampliar o placar quando o jogo estava 1x0, mas Flávio desperdiçou uma cobrança de pênalti no segundo tempo, chutando para fora.

O Leãozinho jogou com Lucas, Cedric, Matheus Souza, Lucas Ribeiro e Padilha; Hebert, Farinha, Paulo Vitor (Douglas) e Flávio (David); Eron e Juninho (Ruan).