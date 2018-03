Vitória encara o ABC no Barradão e tenta triunfo para virar líder

Rubro-negro entra em campo às 19h, dentro de casa

O passaporte para as quartas de final da Copa do Nordeste já está em mãos, só falta carimbar. Para encaminhar a classificação, o Vitória precisa vencer o ABC, neste domingo (11), às 19h, no Barradão, em Salvador.

Além de lutar pela vaga na próxima fase, o time pode roubar a liderança do time potiguar, caso vença por dois gols de diferença. O ABC lidera a chave, com nove pontos, enquanto o Vitória vem em seguida, com seis. O Globo-RN, que no sábado (10) bateu o Ferroviário por 1x0, ocupa a terceira colocação, com quatro.

Para ganhar do alvinegro, único time que derrotou o Leão no Nordestão e que, de quebra, tirou a invencibilidade da equipe de Vagner Mancini na temporada, o Vitória aposta em um reforço no meio-campo: Yago.

“Yago deve jogar. Até para não ficar um longo tempo fora. Talvez uma ou outra peça não jogue. Vamos entrar em campo e disputar com o que temos de melhor no elenco”, explica Mancini, que admite preocupação com a maratona de jogos do Leão, que além do torneio regional, disputa o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

Sem poder contar com o zagueiro Kanu, punido no julgamento de sexta-feira passada por 90 dias (que inclui todas as competições), 11 jogos no Campeonato Baiano, além de uma multa de 75 mil reais, o técnico rubro-negro relacionou 23 jogadores para o confronto. Bruno Bispo deve formar dupla de zaga com Walisson Maia.

Uma das novidades na lista é a presença do lateral-esquerdo Juninho, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa e voltou a ser relacionado. A última partida dele havia sido no dia 4 de fevereiro, no triunfo por 3x0 sobre o Bahia de Feira, que será novamente adversário do Vitória nas semifinais do Baiano. Os jovens Luan e Flávio, destaques na Copa São Paulo, foram relacionados novamente.