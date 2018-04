Vitória encara o Inter hoje, pela Copa do Brasil, às 19h30

Time terá cinco reforços, porém perde Neilton no jogo de ida da quarta fase

Perda do título estadual em casa para o principal rival, brigas em campo, desistência dentro das quatro linhas, polêmicas... O ano de 2018 começou tumultuado na Toca do Leão, mas os insucessos do primeiro trimestre podem ser substituídos por conquistas.

O Campeonato Baiano ficou para trás e o Vitória volta a focar na Copa do Brasil. Nesta quarta (11), às 19h30, o rubro-negro enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, de olho em uma vaga nas oitavas de final do torneio. O jogo de volta da quarta fase é no dia 19, no Barradão.

Depois de passar por Globo, Corumbaense e Bragantino, o Vitória vai encarar, pela primeira vez na competição, um time que, assim como ele, faz parte da Série A do Campeonato Brasileiro. Um bom resultado contra a equipe gaúcha, além de facilitar o caminho para a próxima fase do torneio, pode ajudar a restabelecer a confiança da torcida, que lotou o Barradão no domingo e viu o time do coração perder a taça estadual para o Bahia.

Energia acumulada

No confronto desta quarta-feira, o Vitória contará com a energia acumulada de quatro jogadores que estavam suspensos do Campeonato Baiano pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por terem brigado no primeiro Ba-Vi do ano. Ao todo, são cinco reforços.

Yagoa, Rhayner e Denílson não entram em campo há duas semanas e estão descansados. A última vez que eles vestiram a camisa rubro-negra foi em 27 de março, quando participaram do triunfo por 3x1 contra o Globo, pela Copa do Nordeste. Yago e Denílson, inclusive, foram os responsáveis pelo placar. O atacante balançou a rede uma vez e o meia anotou dois gols.

Penalizado inicialmente também em dias e não apenas em jogos, o zagueiro Kanu está há ainda mais tempo longe dos gramados. Ele não joga desde o dia 7 de março, quando o Vitória venceu o Fluminense de Feira por 2x1, pelo estadual.

“Vamos procurar fazer um grande jogo fora de casa para conquistarmos um ótimo resultado. Não podemos vacilar durante os noventa minutos. Temos que fazer um jogo de muita intensidade. Estamos muito motivados para passarmos de fase e continuarmos vivos na Copa do Brasil. Vamos lutar muito por isso”, afirmou Kanu.

Outro que volta é o zagueiro Ramon. Também estava suspenso no jogo de volta da final do Baiano, mas por dar fim antecipado ao polêmico clássico da primeira fase.

No entanto, nem tudo é notícia boa. O atacante Neilton, que saiu machucado do Ba-Vi decisivo, foi vetado e desfalca a equipe. Além dele, Fillipe Soutto e Luan também ficam de fora pelo mesmo motivo.

O Vitória deve ir a campo com Fernando Miguel, Lucas (Rodrigo Andrade), Kanu, Ramon e Juninho; Uillian Correia, Zé Welison (Rodrigo Andrade), Yago, Alex Baumjohann e Rhayner; Denílson.