Vitória enfrentará o Internacional na 4ª fase da Copa do Brasil

Rubro-negro fará o jogo de volta no Barradão

O Vitória já conhece seu adversário na quarta fase da Copa do Brasil: é o Internacional. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (19), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Leão fará o jogo de ida no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o da volta no Barradão. As datas reservadas previamente são 4, 11 e 18 de abril, mas a CBF ainda não detalhou quando os jogos acontecerão.

Os demais duelos também estão definidos. São Paulo e Atlético Paranaense fazem o outro confronto com equipes de Série A. O Atlético-MG vai encarar o Ferroviário, que disputa a Série D. A Ponte Preta, integrante da Série B, terá pela frente o Náutico, que caiu para a Série C no fim do ano passado. Avaí x Goiás, ambos na Série B, é o outro jogo.

Os cinco vencedores avançarão às oitavas de final, fase em que entrarão 11 equipes, incluindo o Bahia, que ganhou esse direito por ser o atual campeão da Copa do Nordeste.

Também entram nas oitavas de final o América-MG, por ser o atual campeão da Série B, o Luverdense, campeão da Copa Verde, e os oito times brasileiros integrantes da Copa Libertadores: Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Vasco e Chapecoense - esta foi eliminada na fase preliminar do torneio continental.

Confrontos da quarta fase (times à direita farão o jogo de volta em casa):

Internacional x Vitória

Atlético-PR x São Paulo

Ponte Preta x Náutico

Avaí x Goiás

Atlético-MG x Ferroviário-CE