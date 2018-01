Vitória está próximo de contratar atacante Jonatas Belusso

Destaque da Série B do ano passado pelo Londrina, ele chega a Salvador na noite desta quinta-feira (25)

O Vitória está perto de contratar mais um camisa 9 para a temporada 2018. Jonatas Belusso, que estava no Al-Shabab Riyadh, da Arábia Saudita, chega a Salvador na noite desta quinta-feira (25) para realizar exames médicos na Toca do Leão no dia seguinte.

Se aprovado, o atacante assinará contrato em definitivo com o rubro-negro por dois anos. A informação foi confirmada ao CORREIO pelo empresário do atleta, Marcelo Lipatin. Ele também é agente do zagueiro Walisson Maia, do Coritiba, que também negocia com o Leão.

Aos 29 anos, Belusso tem passagens por diversos clubes do país, como Juventude, Guaratinguetá, Treze-PB, Náutico e Brasil de Pelotas. No ano passado, foi artilheiro do Campeonato Catarinense pelo Brusque com 11 gols em 17 jogos.

Com o destaque no estadual, mudou-se para o Londrina, onde também marcou 11 gols em 17 partidas pela Série B. Novamente por conta do rendimento, acabou negociado com o Al-Shabab em agosto. Lá, disputou cinco jogos e fez um gol. Ele esteve próximo de assinar com o Fortaleza neste ano, mas não entrou em acordo salarial com o clube cearense.

Com Belusso, o Vitória teria cinco centroavantes no elenco. Tréllez tem sido assediado por diversos clubes do país; Kieza não tem jogado bem e pode ser negociado. André Lima renovou contrato e Rafaelson deve trocar o Leão pelo futebol japonês.