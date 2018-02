Vitória fará reunião para discutir orçamento para 2018

Encontro será no dia 21 de fevereiro. No dia 28 haverá novo encontro para aprovação

O Conselho Deliberativo do Vitória convocou uma reunião extraordinária para debater o orçamento financeiro para a temporada. O encontro acontecerá no dia 21 de fevereiro, no Barradão. Uma semana depois, no dia 28, haverá uma nova reunião, desta vez para aprovar o que foi debatido no primeiro evento.

No dia 27 de dezembro do ano passado, o Conselho Deliberativo do Leão aprovou um orçamento emergencial para os dois primeiros meses de 2018, no valor de R$ 16 milhões, para que o presidente Ricardo David e sua equipe pudessem trabalhar em janeiro e fevereiro.