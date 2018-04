Vitória fará treino aberto para a torcida antes do Ba-Vi

Rubro-negros terão acesso ao Barradão no sábado (7), véspera da decisão

A torcida do Vitória está convocada pelo clube e não apenas no domingo (8), quando o Leão decide o título do Campeonato Baiano contra o rival Bahia, às 16h, no Barradão. Comissão técnica e jogadores querem sentir o calor do público um dia antes, no sábado (7), quando o time comandado pelo técnico Vagner Mancini fará a última atividade preparatória para o clássico. Os portões da Toca do Leão estarão abertos para os torcedores acompanharem o treino a partir das 9h30.

O Vitória precisará vencer o jogo para colocar a mão na taça e comemorar o tricampeonato estadual. O Bahia venceu por 2x1 a primeira partida da decisão, na Fonte Nova, e será campeão em caso de empate.

Essa não é a primeira vez na temporada que o Vitória abre as portas do Barradão para a torcida. No dia 24 de fevereiro, antes da goleada por 5x1 contra o Jequié, na fase classificatória do estadual, o clube realizou um treinamento aberto e recebeu o apoio de seus torcedores.