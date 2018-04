Vitória faz promoção com ingressos a R$ 10 no Ba-Vi

Comercialização dos ingressos começa nesta terça-feira (3), nas bilheterias do Barradão

A venda de ingressos para a decisão do Campeonato Baiano vai começar nesta terça-feira (2), nas bilheterias do Barradão. Neste primeiro dia de vendas será comercializado apenas um lote promocional de 3.294 bilhetes no valor de R$ 10, para o setor de arquibancada.

A partir da quarta-feira (4), os ingressos voltam a ser vendidos nos valores normais: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a arquibancada, e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no setor de cadeiras. Além das bilheterias do Barradão, o torcedor pode adquirir o ingresso no site Futebol Card e nas lojas oficiais do Vitória nos shoppings Lapa e Paralela. Crianças de 1 a 11 terão gratuidade.

O Vitória encara o Bahia neste domingo (8), às 16h, pelo jogo da volta da final do Baianão. O duelo contará apenas com a presença da torcida rubro-negra. Como perdeu o jogo de ida por 2x1, na Fonte Nova, o Leão precisa vencer por qualquer placar para ficar com o título. O tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate.