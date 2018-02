Vitória goleia o Jequié e assume a liderança do Baiano

Rubro-negro bate Jipão por 5x1 e conta com derrota da Juazeirense para pegar a ponta do estadual

Antes de rolar a bola neste domingo (25) no Waldomiro Borges, em Jequié, Vagner Mancini foi enfático. "Esse é o time que mais jogou do Vitória. Tenho certeza que, em termos de rendimento, podemos exigir mais". O Jequié nem exigiu tanto, mas o time rubro-negro captou bem as palavras do treinador e venceu os donos da casa com autonomia.



O Leão goleou o Jipão por 5x1 e assumiu a liderança do Campeonato Baiano. Com o triunfo, o Leão chegou aos mesmos 16 pontos da Juazeirense, que perdeu do Flu de Feira por 3x1, mas bate o Cancão no saldo de gols (8x5). Na próxima rodada, no domingo (4), o Vitória recebe o Jacobina no Barradão, e o Jequié, que permanece com 10 pontos, tem a visita do Jacuipense, no Waldomirão.



Desde o início, o time comandado por Mancini mostrou logo qual seria o comportamento do Leão, que deu a tônica da partida na Cidade Sol. Sem a bola, o negócio era atrair o Jequié, marcando a partir da linha de meio campo. Com a posse da redonda, contra-ataque em bloco, e em alta velocidade.



Ainda assim, somente aos 20 minutos apareceu a primeira chance clara de gol no jogo, que resultou no primeiro do Leão na partida. Ramon apareceu como elemento surpresa na grande área, após tabela com Neílton, e rolou para a chegada de Denilson, que bateu de primeira: 1x0.



Após abrir o placar, o Vitória forçou os contra-ataques rápidos e chegou com mais facilidade na meta de Gustavo, explorando também boas trocas de passes na linha de frente. Porém, o segundo gol surgiu após um pênalti. Neilton cobrou escanteio mas Correia toca a bola com a mão. Na cobrança, o camisa 10 do Leão ampliou: 2x0.



O primeiro tempo estava no final, quando o meia Guilherme Costa cavou uma falta na entrada da área após jogada individual. Ele mesmo se posicionou para a cobrança e bateu com categoria, no ângulo direito de Gustavo, decretando o terceiro do Leão no jogo.



Sem sustos

Mesmo com a goleada construída ainda no primeiro tempo, os comandados de Mancini voltaram para a etapa final dispostos a não tomar sustos e manter a partida sob controle.



O jogo continuou realmente com o mesmo panorama do primeiro tempo. O Leão se manteve concentrado e chegou ao quarto gol com Neilton de novo. O camisa 10 marcou o seu segundo gol na partida de joelho, após boa tabela com Pedro Botelho.



O Jipão, mesmo tomando 4x0 dentro de casa, honrou os quase 4 mil pagantes e continuou tentando diminuir a diferença no placar. E conseguiu. Felipe Sertânia, que substituiu Getúlio, cruzou da direita e Fabiano Tanque mergulhou para cabecear. Fernando Miguel chegou tarde e foi buscar no fundo da rede: 4x1.



Entretanto, o gol do Jequié, apesar de empolgar um pouco os donos da casa, não assustou o Vitória. Tanto que o Leão ainda encontrou tempo para marcar mais um, com André Lima, aproveitando bobeada da zaga do time do interior.