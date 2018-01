Vitória inicia venda de ingressos para duelo contra o Ferroviário

Leão encara o time cearense na quinta-feira (1º), pela segunda rodada da Copa do Nordeste

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (29) a venda de ingressos para a partida contra o Ferroviário, na próxima quinta-feira (1º), às 21h15, no Barradão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Os bilhetes de arquibancada para o duelo custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Já a cadeira tem valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do Vitória nos shoppings Capemi, Lapa e Paralela, nas bilheterias do Barradão, e no site da Futebol Card.

Depois de estrear com triunfo sobre o Globo-RN, o Vitória está empatado em número de pontos com o ABC no grupo B. O time potiguar leva vantagem no saldo de gols (2 a 1).