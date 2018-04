Vitória lamenta violência a ônibus do Bahia, mas critica rival

Rubro-negro chama Bahia de "irresponsável" em nota oficial

O Vitória publicou, nesta segunda-feira (9), uma nota oficial para repudiar declarações de dirigentes do Bahia, que criticaram a estrutura do Barradão após serem atingidos por pedras na chegada à praça esportiva.

Em nota assinada pelo presidente Ricardo David, o clube lamenta as agressões sofridas pela delegação do time rival, mas diz que "o adversário foi irresponsável". O CORREIO entrou me contato com o vice-presidente Vitor Ferraz, que negou que o trajeto foi escolhido pelo time. "Existiu uma reunião na quinta-feira e a Polícia Militar (PM) determinou o trajeto até o Barradão. Nós seguimos todas as orientações da Polícia Militar e fomos guiados por batedores deles até lá. Inclusive, mudamos nosso horário de saída após orientação da própria PM", esclareceu.



Confira a nota oficial do Vitória na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória, por meio desta nota, expressa repúdio às declarações e manifestações públicas vindas do Esporte Clube Bahia e seus dirigentes, antes, durante e após o clássico BaVi do Barradão, no último domingo (8). O clube não aceitará a tentativa de desqualificação do Estádio Manoel Barradas. Assim como ocorreu no passado, são esforços inúteis de inviabilizar o estádio e não mediremos esforços para defender o nosso Santuário.

O Clube repudia também a forma pejorativa usada pela diretoria rival para adjetivar a instituição e o Barradão, que há 32 anos é a casa do Esporte Clube Vitória, patrimônio da torcida rubro-negra e da cidade de Salvador. A praça esportiva e todo o CT Manoel Pontes Tanajura seguem sendo instrumentos de mudança, educação e inclusão social.

De forma orquestrada, há um movimento que visa atingir o Esporte Clube Vitória. Ataques gratuitos de membros da diretoria rival direcionados à instituição e ao Santuário não serão tolerados pelo nosso Clube. Defenderemos o Barradão até a última consequência!

O Esporte Clube Vitória aproveita o ensejo para lamentar os atos de vandalismo na chegada da delegação rival ao Barradão. O clube é contrário a toda forma de violência.

O Clube registra, no entanto, que o adversário foi irresponsável e ignorou orientação passada pelo Vitória, e também pela Polícia Militar da Bahia, sobre a necessidade de antecipar o acesso ao Estádio na partida de ontem, em razão do ‘Corredor Rubro-Negro’, iniciado antes das 14h30.

O Esporte Clube Vitória reforça que não aceitará condutas contrárias aos valores da instituição e buscará defender os seus interesses em qualquer situação.

Ricardo da Silva David

Presidente do Conselho Diretor".