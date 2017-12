Vitória mantém a base do time para iniciar a próxima temporada

Rubro-negro tem 20 jogadores do atual elenco que continuarão na temporada 2018

O torcedor do Vitória não terá muita dificuldade para identificar o time do coração no começo do próximo ano. O Leão manterá a base da equipe de 2017 para 2018. O elenco rubro-negro terminou o Brasileirão com 30 jogadores e 20 deles estão garantidos no grupo que iniciará a pré-temporada, no dia 3 de janeiro.

Entre eles, 11 atletas eram titulares ou costumavam ser muito utilizados pelo técnico Vagner Mancini, mantido no comando do Vitória: Fernando Miguel, Juninho, Wallace, Ramon, José Welison, Fillipe Soutto, Yago, Neilton, Kieza, Santiago Tréllez e Uillian Correia, que só tinha contrato até esse mês, mas teve o vínculo renovado essa semana por mais dois anos.

Os atacantes Kieza e Tréllez entraram na conta, mas vivem situações que merecem ressalvas. O colombiano tem contrato com o Leão até dezembro de 2018, mas já disse publicamente que quer defender o Corinthians no ano que vem e que já teria feito acordo com o clube paulista. Kieza tem vínculo mais longo, até dezembro de 2019, mas pode ser negociado com o Vasco em um acerto que envolveria o retorno do meia Escudero.

Assim como Uillian Correia, outros nove jogadores tiveram seus contratos encerrados. As renovações do atacante André Lima, do meia Carlos Eduardo, dos laterais Caíque Sá e Patric, e do zagueiro Kanu estão sendo negociadas pela diretoria rubro-negra, porém ainda não foram concretizadas. Prata da casa e um dos destaques do Vitória em 2017, David foi negociado com o Cruzeiro. Por enquanto, apenas um jogador foi contratado: o atacante Denilson, 22 anos, ex-São Paulo.

SEM ESPAÇO

Já os laterais Geferson e Thallyson, os zagueiros Fred, Alan Costa e Renê Santos, e o atacante Danilinho tiveram seus contratos encerrados e não interessam mais ao clube.

Na Toca do Leão desde 2013, o goleiro Fernando Miguel acredita que a manutenção da espinha dorsal vai facilitar o desempenho do time. “O entrosamento é de uma forma geral. Todos entendem o sistema e a forma que o Mancini quer jogar. A gente espera fazer esse entrosamento com mais qualidade, com índice menor de erro”, pontuou.

Na opinião do arqueiro, o clube começa a temporada 2018 mais fortalecido. “A gente iniciou 2017 com um grupo completamente diferente e com poucos remanescentes que entendiam como as coisas funcionam no Vitória. Tivemos grande dificuldade”, recorda. “A expectativa é de fazer um grande ano com alguns ajustes de atletas. Já existe um grupo de atletas que sabe como é o Vitória e a gente entende que a gente tem uma certa vantagem por todos conhecerem o clube. Boa parte do grupo vai ficar e os atletas que chegarem vão entender de forma rápida como funcionam as coisas”.