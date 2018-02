Vitória não terá Juninho e laterais direitos para o Ba-Vi

Lucas iniciou transição com preparadores mas está descartado; lateral-esquerdo ficará três semanas fora

O Vitória terá mesmo desfalques nos dois lados do campo para o Ba-Vi de domingo (18), às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O lateral-esquerdo Juninho, que estava atuando como meia, foi diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda e ficará de fora por até três semanas.

O elenco se reapresentou na Toca do Leão na tarde desta sexta-feira (16) depois do triunfo por 3x0 sobre o Corumbaense, pela Copa do Brasil. O lateral-direito Lucas, com lesão na panturrilha esquerda, se recuperou das dores e iniciou a transição com os preparadores físicos. Está vetado do clássico, assim como o reserva Cedric.

Também foram a campo o volante Willian Farias e o meia Cleiton Xavier, que participaram de mais uma atividade de transição. Eles seguem sem previsão de retorno às atividades com bola.

Inicialmente, o treino teria apenas uma atividade regenerativa para os titulares que enfrentaram o Corumbaense. Durante a tarde, porém, o técnico Vagner Mancini pediu a saída da imprensa e realizou uma atividade tática com os atletas, preparando a equipe que enfrenta o Bahia.

O rubro-negro treina mais uma vez na Toca do Leão na manhã de sábado (17). Logo em seguida, o técnico Vagner Mancini divulgará os atletas relacionados para o Ba-Vi.