Vitória não vence na estreia da Série A desde 2009

Leão voltará a jogar a primeira rodada no Barradão após dez anos; adversário é o Flamengo, sábado

O Vitória vai tentar quebrar um tabu contra o Flamengo no jogo das 19h de sábado (14), no Barradão. A única vez que o Leão venceu em uma estreia da Série A do Campeonato Brasileiro desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos foi em 2009.

Naquele ano, no dia 10 de maio, o zagueiro Wallace e o meia Leandro Domingues construíram o placar de 2x0 sobre o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. O técnico era Paulo Cézar Carpegiani. Wallace voltou ao clube em 2017 e ficou até janeiro deste ano, quando se transferiu para o Göztepe, da Turquia.

De lá pra cá, o rubro-negro soma três derrotas e dois empates em estreias na Série A, nenhum deles no Barradão. Jogando como visitante, perdeu para Palmeiras, no Parque Antárctica; Internacional, no Beira-Rio; e Santa Cruz, no Arruda. Os empates foram contra Avaí, na Ressacada; e outra vez Internacional. O Leão foi mandante desse jogo contra a equipe gaúcha, mas a disputa aconteceu na Fonte Nova. O time esteve ausente da primeira divisão em 2011, 2012 e 2015.

Depois de dez anos, o Vitória voltará a estrear no Barradão. A última vez foi em 2008, quando o rubro-negro perdeu para o Cruzeiro por 2x0.

Todas as estreias do Vitória na Série A por pontos corridos:

2003: Vitória 1x1 Figueirense (Barradão)

2004: São Caetano 1x0 Vitória (Anacleto Campanella - São Caetano do Sul)

2005: Jogou a Série B

2006: Jogou a Série C

2007: Jogou a Série B

2008: Vitória 0x2 Cruzeiro (Barradão)

2009: Atlético-PR 0x2 Vitória (Arena da Baixada - Curitiba)

2010: Palmeiras 1x0 Vitória (Parque Antárctica - São Paulo)

2011: Jogou a Série B

2012: Jogou a Série B

2013: Vitória 2x2 Internacional (Fonte Nova)

2014: Internacional 1x0 Vitória (Beira-Rio - Porto Alegre)

2015: Jogou a Série B

2016: Santa Cruz 4x1 Vitória (Arruda - Recife)

2017: Avaí 0x0 Vitória (Ressacada - Florianópolis)