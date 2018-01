Vitória negocia com meia alemão e zagueiro do Coritiba

Baumjohann, de 31 anos, já está na Toca do Leão; Walisson pode vir por empréstimo

O Vitória pode contratar uma dupla que defendeu o Coritiba na Série A do ano passado. O meia alemão Alexander Baumjohann já encontra-se em Salvador para assinar com o Leão, enquanto o zagueiro Walisson negocia para reforçar a equipe de Vagner Mancini.

A negociação com Baumjohann foi confirmada pelo empresário do jogador, o ex-meia Lincoln. O jogador está na Toca do Leão desde a última terça-feira (23), e espera o resultados dos exames médicos para assinar contrato.

Baumjohann, de 31 anos, foi revelado pelo Schalke 04, na mesma época em que Lincoln era ídolo do clube alemão. No seu país natal, defendeu as equipes do Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique, Kaiserslautern e Hertha Berlin.

Chegou ao Coritiba em julho do ano passado, depois do seu contrato com o Hertha Berlin ter chegado ao fim. No Coxa, fez apenas duas partidas, sempre saindo do banco. Ao todo, ficou por apenas 75 minutos em campo, sem marcar gols ou dar assistências.

Zagueiro

Já Walisson, de 26 anos, foi figura mais frequente no Coxa em 2017. Foram 25 jogos no ano passado, sendo 23 como titular, e um gol marcado. Relevado pelo próprio clube, o defensor tem passagens por Ituano, Fortaleza, ASA. J. Malucelli, Boa Esporte e Atlético Sorocaba.

Em contato com o CORREIO, Marcelo Lipatin, empresário do jogador, confirmou a negociação com o Vitória. Segundo ele, Walisson, que tem contrato com o Coxa até junho de 2019, viria por empréstimo até o final do ano.

Walisson terminou o ano passado no banco do Coxa, comandado pelo técnico Marcelo Oliveira. Em 2018, sob o comando de Sandro Forner, continuou sem espaço no time titular nos treinos deste início de temporada.