Vitória negocia retorno do zagueiro Victor Ramos

Jogador estava no futebol chinês, mas rescindiu contrato e interessa ao Vitória

Um velho conhecido do torcedor rubro-negro pode ser anunciado como reforço do Vitória. Revelado nas categorias de base do Leão, o zagueiro Victor Ramos, de 28 anos, interessa a diretoria e deve acertar seu retorno ao clube.

Na tarde desta segunda-feira (22), Victor esteve na Toca do Leão e confirmou que recebeu sondagens do Vitória. Em conversa com o CORREIO, o empresário do defensor, André Cury, também confirmou a negociação.

"Estamos conversando ainda, mas não tem nada certo", afirmou Cury. No ano passado Victor Ramos defeneu a Chapecoense. Ele chegou a acertar com um clube da China para a temporada 2018, mas acabou rescindindo o contrato antes da estreia.

Caso acerte seu retorno ao Vitória, será a quarta passagem de Victor Ramos pelo Leão. A última vez que defendeu o rubro-negro foi em 2016, quando conquistou o Campeonato Baiano e foi pivô de uma polêmica envolvendo a sua transferência. Além do Vitória, Victor Ramos tem passagens por Standard Liège, Vasco, Palmeiras, Monterrey e Chapecoense.