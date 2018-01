Vitória oficializa o retorno do atacante Rhayner

Jogador já está regularizado e pode estrear contra o Atlântico no domingo

O Vitória já pode contar com mais um reforço para o duelo de domingo (28), às 16h, contra o Atlântico, em Pituaçu. O atacante Rhayner foi oficializado na tarde desta quarta-feira (24) pelo rubro-negro. Pouco depois, o atleta já foi regularizado junto à CBF.

Rhayner defendeu em 2017 o Kawasaki Frontale, do Japão, que acabou a temporada 2017 como campeã nacional. Foram 14 jogos pelo campeonato japonês, cinco deles como titular. Considerando todos os torneios, foram 24 partidas e três gols marcados. Seu último time no Brasil, em 2016, foi a Ponte Preta.

Aos 27 anos, Rhayner vem por empréstimo do Tombense-MG, clube dono dos seus direitos econômicos, até o final deste ano. Ele retorna ao Vitória depois de dois anos, e reencontrará o técnico Vagner Mancini. Em 2015, o atacante conquistou o acesso à Série A pelo Leão sob o comando do treinador.

“Estou muito feliz com este retorno. Um lugar onde sempre me senti bem. Vou contribuir muito para que este ano possamos conquistar títulos. Trabalhar com Mancini novamente será muito bom. Ele me fez jogar de uma forma em 2015 que me fez evoluir muito”, disse Rhayner para o site oficial do rubro-negro.

Outro reforço que já está regularizado é o atacante André Lima, que assinou contrato até o final de 2018.