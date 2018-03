Vitória pede efeito suspensivo ao STJD e relaciona Kanu

Clube espera contar com o zagueiro contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, mas depende do tribunal

O Vitória entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo efeito suspensivo para as penas dadas aos atletas, ao técnico Vagner Mancini e ao clube no julgamento realizado no dia 9, no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA), por causa da briga e do término antecipado do Ba-Vi realizado no dia 18 de fevereiro.

Na sessão em segunda instância, o zagueiro Kanu teve a pena aumentada de 10 para 11 jogos e recebeu uma punição também de 90 dias, o que o afasta de todas as competições no período, além R$ 75 mil em multa. No caso dos demais, as suspensões valem apenas no Campeonato Baiano: cinco jogos para Vagner Mancini e oito para Yago, Denílson e Rhayner. O Vitória foi multado em R$ 100 mil.

A próxima partida do Leão é contra o Bragantino, quinta (15), às 19h15, pela Copa do Brasil, e apenas Kanu está impedido de atuar. Mas, na expectativa de ser agraciado com o efeito suspensivo, o zagueiro está relacionado para o jogo decisiva no Barradão. O rubro-negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à quarta fase, após derrota por 1x0 na ida, em Bragança Paulista (SP).

A questão de Kanu é complexa. “Isso depende do tipo de efeito que o relator der. Ele pode dar imediato e pode dar depois de cumprir a pena mínima, de 15 dias. É difícil, mas há possibilidade”, explicou o advogado do Vitória, Manoel Machado, à TV Bahia.

O advogado se referiu ao tempo mínimo de cumprimento da pena que se costuma exigir para que o beneficiado possa gozar do efeito suspensivo: 15 dias, no caso de penas em tempo, ou dois jogos, quando a pena é em partidas, casos de Yago, Denílson, Rhayner e Mancini - destes, só o treinador não cumpriu ainda.

Com Kanu na lista, Mancini relacionou 23 jogadores para enfrentar o Bragantino. São eles:

Goleiros: Fernando Miguel, Caíque e Ronaldo;

Laterais: Lucas, Bryan, Juninho e Pedro Botelho;

Zagueiros: Bruno, Ramon, Kanu e Walisson Maia;

Volantes: José Welison, Fillipe Soutto, Lucas Marques e Rodrigo Andrade;

Meias: Nickson, Jhemerson e Alexander Baumjohann;

Atacantes: Denílson, Neílton, André Lima, Flávio e Luan.