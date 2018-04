Vitória pega o Fla por vaga nas quartas da Copa do Brasil sub-20

Leão precisa vencer no Rio de Janeiro

O Vitória decidirá nesta quinta-feira (19), às 15h com o Flamengo, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, a sua permanência na edição de 2018 da Copa do Brasil Sub-20. Como empatou em 1x1 no Barradão, o Leão precisa vencer para avançar às quartas de final.

Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para a disputa de pênaltis, já que a CBF excluiu do regulamento a regra do gol qualificado fora de casa.

O técnico João Burse relacionou 19 jogadores. Os escolhidos foram Yure, Lucas, Cedric, Padilha, Jorginho, Marco, Matheus Souza, Lucas Ribeiro, Rafael, Hebert, Farinha, Paulo Vítor, Marcelinho, Flávio, Ruan, Eron, Juninho, Sony e Vicente.

Na quarta-feira (18), o Bahia enfrentou o Palmeiras e venceu por 2x1, em Itu-SP, mas está eliminado porque perdeu em Pituaçu por 3x0.