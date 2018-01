Vitória perde nos pênaltis e é eliminado da Copinha pelo São Paulo

Partida terminou 2x2 no tempo normal; Leão dá adeus nas quartas de final

O Vitória fez bonito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi eliminado da competição nesta quinta-feira (19), após empatar em 2x2 com o São Paulo no tempo regulamentar e, nos pênaltis, perder por 4x3, em Ribeirão Preto.

O rubro-negro se despede nas quartas de final, sem conseguir igualar a melhor campanha da história do clube, que foi em 1993, quando a geração de Dida e Vampeta chegou à semifinal.

O primeiro gol da partida foi rubro-negro. Aos 14 minutos, o camisa 11 Flávio, recebeu a bola na entrada da área, passou por Liziero e, de canhota, mandou no canto do gol. O empate saiu aos 31, quando Liziero cobrou falta, o goleiro Lucas deu rebote e Toró, na área, finalizou.

No fim da primeira etapa, o Leãozinho ficou novamente à frente do placar. O zagueiro Lucas Ribeiro recebeu cruzamento na grande área e cabeceou no canto do gol de Júnior. Mas Toró estava mesmo empenhado a estragar a festa do Leão e, aos 32, fez mais um.

Com o jogo empatado em 2x2, a vaga na semifinal foi definida nos pênaltis. Flávio, Ruan e Eron converteram para o Leão, mas Hebert e Cedric desperdiçaram. Com quatro penalidades convertidas (Rodrigo, Liziero, Igor e Oliveira), o tricolor paulista avançou no torneio de base e enfrentará o vencedor do duelo entre Santos e Internacional, realizado também nesta quinta (18).