Vitória perto de anunciar volante do Paysandu

Rodrigo Andrade tem 20 anos e assinará contrato por três anos com o rubro-negro

O volante Rodrigo Andrade será o próximo reforço a chegar na Toca do Leão. O jogador, 20 anos, pertence ao Paysandu e terá 50% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Vitória. O contrato de Rodrigo Andrade com o rubro-negro será de três anos e, após esse período, o clube baiano terá preferência na compra dos outros 50% dos direitos econômicos que seguirão com a equipe paraense.

Empresário do atleta, Victory Remiro confirma a negociação. "Está tudo bem encaminhado. Não está fechado ainda porque está faltando trocar minuta do contrato", afirmou. De acordo com ele, ainda não há uma data definida para a chegada de Rodrigo a Salvador. O Vitória confirma o interesse no jogador.

Revelado na base do Paysandu, Rodrigo Andrade se profissionalizou em 2016. No ano passado, ele defendeu o Papão em 44 jogos, mas, em 2018, ainda não entrou em campo. O jogador foi afastado do elenco pela diretoria no dia 17 de janeiro. De acordo com nota divulgada na ocasião, o atleta apresentou “comportamento inadequado durante a pré-temporada”. Na semana passada, no entanto, ele voltou a treinar com o grupo.

Rodrigo tem contrato com o Papão até 2020, mas queria interromper o vínculo e até recorreu à Justiça para tentar o desligamento do clube paraense. Não teve sucesso e acabou retirando o processo.