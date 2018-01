Vitória: Ramon sofre luxação no ombro; Juninho fratura nariz

Cleiton Xavier, que machucou o ombro, já passou por cirurgia

Ramon se deu mal no jogo-treino contra o Atlântico, nesta sexta-feira (12). O zagueiro caiu por cima do braço durante um voleio e, ao cair no gramado, gritou de dor. Ele foi diagnosticado com uma luxação no ombro e passará por exames para saber se há necessidade de cirurgia.

Outro que aguarda para saber se vai ‘cair na faca’ é o lateral-esquerdo Juninho, que fraturou o nariz durante um treino na Toca do Leão e será avaliado pelo departamento médico. Ele foi vetado da partida de estreia da Copa do Nordeste, terça-feira (16), contra o Globo, fora de casa.

Já Cleiton Xavier fez cirurgia no ombro hoje e passa bem. Ele ficará pelo menos quatro meses sem poder atuar.