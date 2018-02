Vitória relata prejuízo causado pela torcida do Bahia ao Barradão

Rubro-negro alega destruição de banheiro e alambrado

Ainda na esteira da confusão que não deixou o Ba-Vi do último domingo, no Barradão, chegar ao seu final, o Vitória elaborou nesta segunda-feira (19) um relatório em que levanta os danos que teriam sido causados pela torcida do Bahia no seu estádio durante a partida.

Elaborado pelo Gerente de Engenharia e Patrimônio do Vitória, Cláudio Melo, o relatório aponta dano material de R$ 23.510,00, além de acusar os torcedores tricolores de terem agredido e hostilizado funcionários do Barradão.

O maior dano teria sido ao alambrado da torcida visitante, que acabou cedendo quando parte da torcida se pendurou nele. Segundo o Vitória, houve a quebra das colunas de sustentação e dano a 40 metros da estrutura, ao custo de R$ 20.130,00.

Vitória produziu relatório com vandalismo (Foto: Reprodução)

O Vitória alega ainda que os tricolores teriam destruído quatro vasos sanitários do banheiro, porta papel toalha e dispensador de sabão líquido; além da porta de enrolar em aço de um dos bares.

Vale lembrar que durante o segundo tempo do Ba-Vi do domingo houve uma confusão entre os próprios torcedores do Bahia, episódio que ainda não foi esclarecido pelos clubes.