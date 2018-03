Vitória se reapresenta e Willian Farias treina com bola

Titulares que enfrentaram o ABC fizeram um trabalho regenerativo

O elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda-feira (12) com uma excelente notícia em campo. O volante Willian Farias treinou normalmente com bola e pareceu mais próximo ainda de voltar a defender o Leão.

Farias não joga desde o dia 8 de julho do ano passado, por conta de uma lesão num ligamento do joelho direito. O volante chegou a voltar a treinar com bola durante o segundo semestre de 2017, mas sentiu dores e retornou para o departamento médico.

O volante passou por uma cirurgia em novembro último, e a previsão de retorno era de 120 dias – ou seja, terminaria justamente em março. Segundo o próprio Vitória, Farias ainda está no processo de transição.

Depois de empatar em 3x3 com o ABC, no último domingo (11), os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Os reservas, inclusive Farias, participaram de um coletivo de 10 contra 10 em campo reduzido.

Na quinta-feira (15), às 19h15, o rubro-negro recebe o Bragantino no Barradão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Vagner Mancini não contará com o zagueiro Kanu, suspenso por 90 dias pelo TJD-BA, o volante Uillian Correia e o meia Yago, suspensos por terem sido expulsos no duelo de ida.