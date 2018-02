Vitória segura placar e vence Jacuipense após reinício do jogo

Time de Riachão pressionou, mas Leão manteve 1x0; partida continuou nesta quinta após falta de energia na quarta

O duelo entre Jacuipense e Vitória finalmente chegou ao fim. Na tarde desta quinta-feira (22), os dois times voltaram ao estádio Eliel Martins, o Valfredão, em Riachão do Jacuípe, para concluir a partida paralisada na noite de quarta (21) após uma queda de energia. No momento do apagão o jogo estava nos 14 minutos do segundo tempo e o placar marcava 1x0 para o Leão, gol marcado pelo lateral Pedro Botelho.

Por isso, a partida recomeçou da mesma forma como parou: em uma cobrança de lateral para o Vitória. Com bola rolando, o Jacuipense partiu com tudo em busca do empate. Thiaguinho recebeu na entrada da área e mandou chute forte que Caíque precisou se esticar para defender. Na sequência, Brasão recebeu cruzamento da esquerda e, sozinho, cabeceou por cima do gol.

Para alterar o panorama, Vagner Mancini fez mudanças no time e colocou em campo o lateral Bryan e os meias Nickson e Alexander Baumjohann, estreante. As alterações não surtiram efeito e o Leão continuou tomando pressão do Jacuipense. Aos 36 minutos, Matheus aproveitou cobrança de falta na área e concluiu de cabeça para defesa de Caíque.

O Vitória ficou com um homem a menos aos 40 minutos, quando José Welison fez falta no meio-campo e recebeu o cartão vermelho direto. Apesar das tentativas do time da casa, o rubro-negro segurou o placar o garantiu o triunfo na partida, válida pela 5ª rodada.

Estreante, o lateral Pedro Botelho marcou o único gol do jogo na noite de quarta, antes da queda de energia (Foto: André Hiltner / EC Vitória)

Confusão

Após o apito final, jogadores e membros da comissão técnica do Vitória partiram para cima do trio de arbitragem alegando que um dos assistentes teria ofendido o atacante André Lima. A polícia precisou entrar em campo para conter o tumulto.

Com o resultado, o Leão chegou a 13 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Baiano, atrás da Juazeirense, que tem 16. Agora, todos os times têm seis jogos realizados. Faltam três rodadas para o fim da fase classificatória. Completam o G4 o Bahia, em 3º lugar com 11 pontos, e o Jequié, com 10. Os quatro primeiros vão para as semifinais.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Jequié, domingo (25), em Jequié. No mesmo dia, o Jacuipense recebe o Jacobina.