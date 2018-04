Vitória tem interesse em zagueiro Digão, diz Cruzeiro

Por negociação com David, Leão tem direito a pegar um atleta emprestado do Cruzeiro

O presidente Ricardo David não nega que já negocia com dois zagueiros para reforçar o Vitória no restante da tempoara, mas os nomes são mantidos em sigilo. Um deles pode ser Digão, do Cruzeiro. O clube mineiro entregou que o atleta interessa ao rubro-negro.

"Existe não só o interesse do Vitória, mas também de outras equipes. O Sport também. O presidente do Vitória e até o mesmo vice conversaram comigo há umas três, quatro semanas. Nós dissemos a ele que, por enquanto, não estávamos pensando em liberá-lo, porque temos que ver a evolução do Dedé, se ele consegue, realmente, ter uma sequência de jogos. E o Digão também teve o interesse do Sport Recife. Então, vários clubes nos ligaram perguntando pelo Digão. Mas, por enquanto, não estamos liberando o Digão", disse o diretor de futebol do Cruzeiro, Marcelo Djian, em entrevista à Rádio 98.

O Vitória não comenta negociação em andamento, mas tem bom relacionamento com o Cruzeiro, além de ter direito a contratar, por empréstimo, um atleta do clube mineiro. Isso porque, na negociação do atacante David, ficou definido que o Leão, além de uma quantia em dinheiro, contaria com dois jogadores emprestados pelo clube celeste. Um deles é o lateral-esquerdo Bryan, que já está na Toca do Leão desde janeiro. O segundo nome ainda não foi escolhido.