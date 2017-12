Vitória tenta renovação com André Lima

Atacante foi artilheiro do rubro-negro na temporada, com 15 gols

O Vitória segue na sua saga em busca de renovação com atletas que defenderam o clube na temporada de 2017. Um dos nomes que interessam é o do atacante André Lima.

Em entrevista ao CORREIO, o empresário Eduardo Uram falou brevemente sobre a negociação. "Sim, há uma conversa sobre renovação", resumiu, sem revelar detalhes.

André Lima foi artilheiro do rubro-negro na temporada, com 15 gols marcados, além de quatro assistências. No Campeonato Brasileiro, ele atuou em 20 das 38 rodadas, sendo cinco como titular, e marcou cinco gols.

Apesar de existir um interesse em renovar, André Lima escreveu uma carta de despedida para o torcedor do Vitória, publicada no dia 4 de dezembro. "Quero agradecer ao @ecvitoriaoficial por me abrir as portas desse clube maravilhoso para que eu pudesse reescrever a minha história e pagar a minha dívida que eu tinha pessoal com esse clube e tenho certeza que saio com minha dívida totalmente paga e consegui conguista um título estadual e fui 3 vezes abençoado com a artilharia do estadual , com a artilharia da temporada de 2017 e deixar esse clube maravilhoso aonde ele nunca deveria sair que é da série A. Quero deixar o meu agradecimento a todos os funcionários do clube , a direção , a comissão técnica , aos torcedores e aos meus companheiros . Deus abençoe a todos e um até breve", escreveu.

Dor de cabeça

Renovar com os jogadores tem sido um dos problemas da atual diretoria do Vitória. O presidente Ricardo David, inclusive, alegou que o vazamento da lista com o salário de todo o elenco deste ano, ocorrido durante o Brasileirão, atrapalha o processo. "Sabem qual o ponto que não está batendo e que talvez não seja possível (renovar com um atleta específico)? É que ele sabe quanto todos os atletas do Vitória ganham. Ele tem esse número. Não tem jeito. Ele diz o seguinte: 'Não é possível que fulano ganhe menos que cicrano'. Possivelmente não vamos conseguir fazer essa renovação", argumentou durante reunião do Conselho Deliberativo, realizada na quarta-feira (27).

Outro atleta que aguarda um posicionamento do Vitória para saber se permanecerá na Toca do Leão é o zagueiro Kanu.

Até o momento, o único a ter seu vínculo renovado foi o volante Uillian Correia, que rescindiu seu contrato com o Cruzeiro e assinou com o Leão por dois anos.