Vitória terá desfalque para jogo de ida da semifinal

Denilson recebeu amarelo contra o Flu e está suspenso

O Vitória terá um importante desfalque para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Bahia de Feira, no dia 18 de março. O atacante Denilson recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida, que será realizada na cidade de Feira de Santana.

Como opção, o técnico Vagner Mancini tem Jonatas Belusso, que substituiu o próprio Denilson na última rodada da primeira fase do Baianão, quando o Leão venceu o Fluminense de Feira por 2x1.

Como avançou como líder, o Leão garantiu o direito de fazer o jogo de volta, que definirá um dos finalistas do estadual, no Barradão.O jogo de volta será no dia 25 de março.