Vitória terá novidades do gol até o ataque contra o Ferroviário

Leão encara cearenses nesta quarta (21), às 19h, em Fortaleza, com dez desfalques

Seja por obrigação ou por escolha, o técnico Vagner Mancini tem montado a cada partida um time diferente. Nesta quarta (21), diante do Ferroviário, às 19h, em Fortaleza, pela Copa do Nordeste, não será diferente. O Leão chega ao duelo, tão importante para a classificação, sem dez jogadores. Por outro lado, alguns atletas que vêm sem espaço terão oportunidade de mostrar serviço.



De cara, o comandante rubro-negro decidiu poupar alguns dos seus jogadores mais utilizados. O goleiro Fernando Miguel, os volantes Uillian Correia e Fillipe Soutto, o meia Nickson e o atacante Neilton não foram relacionados para o duelo.

Somam-se a eles os desfalques forçados por lesão: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo Bryan, os meias Guilherme Costa e Rhayner e o atacante André Lima. Para completar, o zagueiro Kanu, punido em 90 dias de todas as competições por ter ameaçado jogadores rivais no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro.



O zagueiro ainda aguarda o efeito suspensivo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pode ser expedido antes da partida. Até por isso, Kanu viajou com o grupo. Há o entendimento, porém, que o defensor precisaria ficar 15 dias suspenso antes de usufruir do efeito.



Oportunidade

As oportunidades começam pelo gol. Caíque, de 20 anos, que fez apenas uma partida em 2018, será o titular. No meio-campo, Rodrigo Andrade e Lucas Marques devem ser titulares. No ataque, Jonatas Belusso deve receber a chance de jogar pela terceira vez como titular.

Com tantas baixas no time, pode sobrar espaço até para quem ainda não jogou nesta temporada por conta de lesão. O lateral-direito Cédric, o volante Willian Farias e o meia Cleiton Xavier se recuperaram de lesão e foram relacionados. Na noite de terça (20), o Globo bateu o ABC por 2x1 e chegou aos mesmos 7 pontos do Leão na classificação.



Assim, o titme titualr deverá ter: Caíque, José Welison, Walisson Maia, Ramon e Pedro Botelho; Lucas Marques, Rodrigo Andrade, Yago e Juninho; Denilson e Jonatas Belusso.