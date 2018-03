Vitória vai lançar camisa predominantemente preta em maio

Como de costume nos últimos anos, o Vitória lançará o uniforme da temporada 2018 em maio, mês de aniversário do clube, embora neste ano o Brasileirão comece em abril por causa da Copa do Mundo. Uma das novidades que o CORREIO apurou é que a nova coleção terá predominância do preto em relação ao vermelho na camisa, lembrando o que aconteceu em 2008, por exemplo. O padrão foi aprovado pela gestão de Ivã/Agenor, e não pela atual. Assim como no ano passado, o Leão não terá uniforme 3. Topper é a fornecedora.

Presidente do Leão ‘promete’ patrocinadores

Durante sua campanha eleitoral, o agora presidente Ricardo David, do Vitória, chegou a afirmar que tinha um patrocinador acertado caso ganhasse o pleito. Isso aconteceu, mas o patrocinador, até agora, nada. O dirigente explica: “Quando você é candidato, é procurado por empresas dizendo que, se você ganhar, vão patrocinar sua gestão. Aí você ganha, chama a empresa e começa todo um processo de negociação. E no início de ano é impressionante o que acontece no Brasil, os tomadores de decisão estão todos de férias”, justifica. “Mas já temos dois contratos aí circulando no setor jurídico e dentro em breve vamos assiná-los”, afirma.



Caixa quis diminuir verba em um terço

A dupla Ba-Vi acertou a renovação do contrato de patrocínio com a Caixa, que manterá o pagamento de R$ 6 milhões para cada neste ano. No entanto, a ideia inicial do banco era reduzir o pagamento dos nordestinos Bahia, Vitória e Sport para R$ 4 milhões em 2018. Os clubes baianos não aceitaram e, além de uma reunião com a cúpula da Caixa em Brasília, acionaram o senador Roberto Muniz (PP) para interceder. Deu certo.



Novo acesso ao estacionamento

O Vitória abriu concorrência em busca da empresa que cobre o menor preço para fazer uma obra de ligação da Via Expressa diretamente para o estacionamento do Barradão, sem passar pelo entroncamento com a Rua Artêmio Valente. A previsão do clube é gastar cerca de R$ 250 mil. E a diretoria rubro-negra estima que a obra dará comodidade ao torcedor e, por tabela, aumentará a renda obtida com o estacionamento.



Umbro ofereceu aumento

Ainda sobre uniformes, mas agora no Bahia: a Umbro fez uma proposta de aumentar o percentual de royalties pagos ao clube por peça vendida. Atualmente, o índice é de 10%, bem distante dos 30% que o Grêmio recebe da mesma empresa. A diretoria tricolor não ficou satisfeita com a proposta.

Chapecoense vai homenagear a Colômbia

Na edição de 5 de março, a coluna Bate-Pronto publicou que o Bahia, em parceria com a Umbro, lançará um uniforme em homenagem à seleção da Rússia, anfitriã da próxima Copa do Mundo. Todas as equipes patrocinadas pela fornecedora no Brasil também vão homenagear alguma seleção. Eis a relação das outras: o Grêmio escolheu o Uruguai; o Cruzeiro homenageará a Islândia; o Atlético Paranaense optou pela Espanha; a Chapecoense - até pela relação com a tragédia - vai homenagear a Colômbia; o Avaí escolheu a França; e o Santos, a Inglaterra. Além da camisa especial, a previsão é que o Bahia lance, também em abril, os novos uniformes 1 e 2.