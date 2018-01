Vitória vence Globo pela Copinha e chega perto de classificação

Com o resultado, o Vitória segue líder do Grupo 15 e só precisa de mais um ponto para se classificar

O Vitória segue com um desempenho invejável na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado (6), os rubro-negros atropelaram o Globo-RN, pela segunda rodada da competição, com uma goleada por 5x0.

Um dos destaques do jogo foi o atacante Luan, que marcou duas vezes. O garoto já havia feito um hat-trick na estreia, contra o Atibaia, quando o Leão venceu por 5x2. Os outros gols marcados contra o Globo foram de Flávio, que também balançou a rede duas vezes, e Eron, uma vez.

Com o resultado, o Vitória segue líder do Grupo 15 e só precisa de mais um ponto para se classificar. O time volta a campo na terça, quando encara o Primavera, às 15h, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba.