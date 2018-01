Vitória vence Londrina e vai às quartas de final da Copinha

Rubro-negro enfrentará o São Paulo

Ninguém segura os garotos do sub-20 do Vitória. Nesta segunda-feira (15), o rubro-negro venceu o Londrina por 2x1 e avançou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mais uma vez, dois garotos brilharam no confronto: Luan e Eron. Destaques do Leão na competição de base, os dois atacantes foram os responsáveis pelos gols do confronto.

O primeiro foi assinalado por Luan, aos 11 minutos do primeiro tempo, de pênalti. Eron ampliou nos momentos finais do primeiro tempo, aos 45. O Londrina diminuiu na segunda etapa, de pênalti, com Anderson, aos 18 minutos. Com os gols, Luan é um dos artilheiros da Copinha com seis gols e Eron vem na cola, com cinco.

O Vitória enfrenta na próxima fase o São Paulo, que venceu o Cruzeiro por 1x0. A briga pela vaga nas semifinais será no dia 18 ou 19.

O técnico João Burse mandou a campo Lucas, Cedric, Lucas Ribeiro, Carlos e Wellisson (Elivelton); Eduardo, Farinha e Maykon Douglas (Ruan); Luan, Flávio (Rangerson) e Eron.

No jogo das quartas de final, o rubro-negro terá o desfalque do meia Eduardo, que foi expulso. Por outro lado, o volante Hebert, capitão do time, retorna de suspensão e reforçará a equipe.

Quem também avançou às quartas de final foi o Internacional, que goleou a Desportiva Paraense por 4x0, e enfrentará o Santos, que derrotou o Atlético-PR por 2x0.