Vitória vence o Inter por 3x1 na estreia na Copa do Brasil Sub-20

No Barradão, rubro-negro não teve dificuldade para bater o time colorado

O Vitória estreou com o pé direito na Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira (29), o Leãozinho venceu o Internacional por 3x1, no Barradão. Atuando com um time alternativo, já que muitos jogadores estão nos Estados Unidos, onde participaram da Dallas Cup, o Vitória não teve dificuldade para vencer o time gaúcho.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 12 minutos por Sony. Seis minutos depois, foi a vez de Farinha receber passe de Sony e marcar o segundo do Vitória. O terceiro gol rubro-negro saiu no segundo tempo, aos 28 minutos, com Flávio. O Inter descontou com Pedro Lucas.O jogo de volta será dia 4 de abril, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tricolor

Outro representante baiano na competição, o Bahia estreou na quarta-feira (28), com empate em 0x0 com o Atlético-PR, em Pituaçu. O jogo da volta está marcado para a próxima quinta-feira (5), na Arena da Baixada, em Curitiba.