Vitória vence o Ituano e avança de fase na Copa São Paulo

Leão vai encarar o Primavera-SP na terceira fase da competição

O Vitória está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira (11), o Leão goleou o Ituano por 4x1, com direito a três gols do centroavante Eron. O outro foi de Gustavo, contra. Matheus diminuiu o placar para os donos da casa. Com o resultado, o rubro-negro garantiu uma vaga para encarar o Primavera-SP. O dia e o horário da partida ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

A equipe do treinador João Burse jogou com Lucas, Cedric, Lucas Ribeiro (Carlos), Marco Antônio e Wellisson; Hebert (Ruan), Farinha, Maykon Douglas (Eduardo Araújo) e Luan (David); Flávio e Eron (Matheus João).