Vitória vence o Primavera e está nas oitavas de final da Copinha 

Rubro-negro se classificou para as oitavas de final da competição; único gol da partida foi de Flávio

O Vitória avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Primavera, neste sábado (13), por 1x0, em Indaiatuba, no interior paulista, devolvendo a derrota pelo mesmo placar sofrida na primeira fase. O rubro-negro agora enfrenta o Londrina, que após empate por 3x3 no tempo normal, eliminou o Desportivo Brasil nos pênaltis.

O time treinado por João Burse abriu o placar logo aos seis minutos. O centroavante Eron deu ótimo passe para Flávio invadir a área pela direita e chutar sem chance para o goleiro. O Vitória teve outras duas chances para ampliar com Eron, mas o goleiro fez boas defesas em ambos os lances.

No início da segunda etapa, Luan acertou a trave em chute de fora da área. Empurrado pela torcida, o Primavera até tentou exercer uma pressão no final do jogo, mas os garotos do Leão controlaram bem a partida e garantiram a classificação.

“Realmente foram dois tempos distintos. Sabíamos que, com a torcida empurrando, eles iam sair mais, que bom que sustentamos. Tivemos algumas chances e não aproveitamos. Mas o importante foi avançar para a próxima fase”, analisou o técnico rubro-negro.

O Leão jogou com Lucas, Cedric, Lucas Ribeiro, Marco Antônio e Wellisson; Hebert, Farinha e Maykon (Eduardo); Luan (Carlos), Flávio (Ruan) e Eron.