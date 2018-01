Vitória volta a treinar focado no Ferroviário

Após vencer o Atlântico, elenco iniciou os preparativos para o jogo de quinta (1º), no Barradão

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (29), após vencer o Atlântico por 2x1, no domingo (28), em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano. Os jogadores titulares apenas realizaram atividades regenerativas. Já Rhayner, André Lima e Flávio, que entraram no decorrer do jogo, treinaram com bola junto com o restante do grupo.

O Leão volta a entrar em campo na quinta-feira (1º), quando enfrenta o Ferroviário, às 21h15, no Barradão, pela Copa do Nordeste. “É uma competição diferente e, por mais que seja começo de temporada, a gente tem que fazer um bom jogo. Graças a Deus a gente vem conseguindo evoluir nessas partidas e espero que essa também seja uma partida de evolução”, afirmou o meia Yago, autor de um dos gols contra o Atlântico.

Yago vai fazer a quinta partida dele na temporada. Foi titular nos quatro jogos que o time realizou este ano, contra Atlântico, Juazeirense e Vitória da Conquista, pelo estadual, e Globo, pelo regional. “Tem um lado bom e um ruim. O bom é que você vai evoluindo porque tem bastante jogo, mas ao mesmo tempo é um pouco desgastante. Graças a Deus a parte fisiológica funciona bem e dá essa recuperação para os atletas”.

Antes do treino, o atacante Eron, 19 anos, revelado na base rubro-negra, foi "saudado" pelos jogadores ao ter que passar por um corredor polonês. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, ele não foi integrado ao elenco, mas apenas chamado para compor o grupo durante os treinamentos, já que o Leão agora tem dois atacantes a menos. Kieza foi negociado com o Botafogo e Tréllez com o São Paulo.

Promovido ao profissional após a Copa São Paulo, o atacante Luan se recupera de lesão muscular na coxa. Além de Eron, o goleiro Diego e o zagueiro João Pedro, ambos de 18 anos, também foram chamados para treinar com o profissional.

Com três pontos e um gol de saldo, o Vitória está em segundo lugar no grupo B da Copa do Nordeste, liderado pelo ABC devido ao número de gols marcados. Globo e Ferroviário ainda não pontuaram.