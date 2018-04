Vivo, Mariano volta à cena hoje

Personagem de Juliano Cazarré aparece pela primeira vez depois da tentativa de assassinato feita por Sophia(Marieta Severo)

Quando deu as tesouradas em mariano (Juliano Cazarré), Sophia (Marieta Severo) não imaginou que o ex-amante poderia sobreviver. Mas, o destino do mineiro era outro, como o público verá no capítulo de hoje de O Outro Lado do Paraíso, novela das 21h, quando Mariano aparece pela primeira vez depois da tentativa de assassinato.

Ele só consegue sobreviver graças aos cuidados da Grande Mãe do quilombo (Zezé Motta). É ela quem cuida dos curativos e presta assistência desde que ele surgiu nas proximidades do quilombo entre a vida e a morte. A Mãe do Quilombo o acolheu sem mesmo conhecer sua história e identidade do mineiro. “Eu não sei quem você é. Chegou aqui sujo de terra e de sangue. Ferido, com as tripas de fora. Os olhos pedindo socorro. Mais um pouco e já não estava nesse mundo”, diz a Mariano, ao vê-lo finalmente acordado.

Inquieto, o garimpeiro tenta falar, mas ela o impede e cuida dele com medicamentos naturais a base do extrato de buriti: “Acho que cê não sabe, aqui é um quilombo. Eu tive hoje visita de gente que eu gosto. Mas não contei que você estava aqui. Não sei se você pode está fugindo. Quem te feriu. Mas eu não nego ajuda pra quem me pede”, avisa. Por isso, quando Clara (Bianca Bin) e Raquel (Érika Januza) vão visitá-la, ela dá a desculpa de que está cuidando de uma criança doente da região e não as convida para entrar.