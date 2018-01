Vixe: confira os achados fashion de Paula Magalhães

Além da praia

Mais comportados, mas não menos interessantes. Ainda nesta temporada, encontramos biquínis com essa pegada, no estilo hotpant, que agradam às fashionistas que curtem uma sensualidade velada, exatamente como mostra a campanha da Triya (triya.com.br). A diferença desta para outras estações é que as partes de cima também surgem maiores. Chegou o momento dos tops roubarem a cena e disputarem com o tradicional tomara-que-caia. E sabe de uma boa? Se você jogar um vestido transparente por cima, sai da praia para a festinha.