VIXE: confira os achados fashion de Paula Magalhães

Curinga

Hit do Verão, o top cropped é aquela peça bem-vinda para criar looks múltiplos e bem fresquinhos. Esse da brand Market, 33 garimpado no e-commerce (oqvestir.com.br), é ideal para usar com um simples shortinho jeans ou combinar com aquela saia mídi poderosa. Quem adora uma boa mistura de estampas, que arremate logo a peça (R$ 52,90). Ela vai bem não somente com listras, mas também com a tradicional print de onça.