Vixe: confira os garimpos de Paula Magalhães

Por Paula Magalhães

Lady in Red

O vermelho vai te conquistar. A cor desponta nessa próxima temporada de Inverno na moda, pintando o look todo. Nada de apostar em apenas uma peça. Vale bater perna por aí usando o tom dos pés a cabeça, sem medo de causar. Exatamente como vemos no preview da Renner para os dias mais frios. Outro combo de sucesso é investir na dobradinha vermelho e preto. Quando a paixão pelo red total diminuir, descola babadeira em preto e se joga na combinação mais antenada.

Candy e cat

Vamos juntar duas tendências e eleger a armação mais cool do pedaço? Se rolou sentimento, olhos abertos para os óculos no formato gatinho (R$ 359) da marca da fashionista Helena Bordon. Definido o shape, vale optar pelo tom candy (todas aquelas cores clarinhas que fazem alusão aos tons de balas e sorvetes). Onde achar? No e-commerce do OQVestir (oqvestir.com.br).

Novo hit

O calçado-desejo já está nas vitrines das lojas. A bota vermelha é aquela peça perfeita para fazer a diferença no look de todo santo dia. Ela cai bem com o vestidinho curinga que você adora e também faz casadinha com um look sportwear bem pensado. Te conquistou, mana? Descole a sua no e-commerce da Riachuelo (riachuelo.com.br). Este modelito com salto mais grosso custa R$ 179,90.

Brilho total

Que tal descolar uma bolsa bafônica para ofuscar o visu? O Vixe amou o modelito da Amaro (amaro.com) no formato saco ( R$ 159,90) toda confeccionada com paetês. As maximalistas ainda podem construir um look tooodo trabalhado no brilho.

Paixão

Uma peça tem-que-ter vai fazer a sua cabeça. O chapéu de feltro com abas curtas da Mandoras (mandoras.com.br) levanta rapidinho qualquer visu. O vermelho também é uma das apostas do momento e a cor tem reinado longo. Preço R$ 49,90.

Bapho

A turma fashionista que caiu na onda da pochete vai enlouquecer com o modelito da Adidas (R$ 149,99) capaz de deixar a produção moderninha e em dia com as informações de moda. Dica de stylist: use a peça no lugar da bolsa, pendurada nos ombros, fica mais fashion. Os boys também podem eleger uma para chamar de sua no e-commerce da brand (adidas.com.br).