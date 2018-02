Vizinho acredita que tatuador Truck foi morto por vingança

Profissional ficou conhecido após tatuar o cantor e vereador Igor Kannário

O tatuador Joelson Santos, o Truck Tattoo, morto a tiros na noite desta sexta-feira (16), tinha acabado de sair do estúdio onde trabalhava, no bairro de Alto de Coutos, na avenida Suburbana. A informação foi divulgada por uma familiar, que preferiu não ser identificada. Segundo ela, Truck tinha respondido a última mensagem no Whatsapp por volta das 21h27, minutos antes do crime acontecer.

“Ele [Truck] tinha acabado de me deixar em casa, dizendo que ia voltar no estúdio para pegar alguma coisa. Depois ele não me respondeu mais e eu recebi a ligação de que ele tinha sido baleado”, contou a parente do tatuador. Ainda segundo ela, Truck não tinha inimizade com ninguém da região. ”Todo mundo está surpreso com o que aconteceu, porque ele não brigava com ninguém, nem tinha inimigos. Quem chegada no estúdio ele tatuava, de traficante a polícia”, completou a familiar.

Um vizinho de Truck, que testemunhou o crime, disse a reportagem do CORREIO que o mesmo foi motivado por vingança. “Foi muito certeiro os tiros. Os caras que chegaram de moto já foram atirando, nem falaram nada”, afirmou.

Uma amigo do tatuador, também não identificado, disse que Truck era um pessoa boa e que ainda não conseguia acreditar no crime. "Fiquei sem entender nada, porque ele não devia nada a ninguém. Truck estava conversando comigo um dia antes disso acontecer", lamentou.



De acordo com a PM, na noite do crime uma equipe da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) esteve no local, isolou a área e aguardou a chegada da polícia técnica.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que a autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela 3a DH. O enterro da vítima ocorre neste domingo (18), no cemitério de Periperi, às 13h.



Tatuador dos pagodeiros

Truck ficou conhecido após aparecer no programa Universo Axé, fazendo tatuagens ao vivo, e também por ser o tatuador do cantor e vereador Igor Kannário. O tatuador utilizava um perfil Instagram, com mais de 20 mil seguidores, para divulgar os trabalhos e momentos da vida pessoal. Em algumas fotos, ele aparece com famosos como Mv Bill, Mc Th1. "A vida dele era o trabalho. Ele vivia para aquele estúdio", comentou a familiar.

(Foto: Reprodução/Instagram)

No perfil do tatuador, muitas pessoas lamentaram a morte. "Destruíram os Seus sonhos, aonde isso vai parar? Descansa em Paz Truck", escreveu uma internauta. "Vai com DEUS meu brother sua estrela agora vai brilhar no céu, DEUS conforte sua família (sic)", escreveu outra pessoa.