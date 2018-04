VLT do Subúrbio: publicação de resultado de licitação é adiado

Previsão apontava que o vencedor da concorrência seria divulgado no dia 4

O resultado da licitação para implantação e operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio Ferroviário de Salvador será divulgado no dia 25 de abril. A abertura dos envelopes ocorrerá na sede da B3 (fusão da BM&BOVESPA e Cetip), em São Paulo, às 14h. Inicialmente, o vencedor da licitação seria conhecido no dia 04 de abril.

Segundo nota emitida pelo governo do estado, a decisão de adiar o resultado da concorrência aconteceu “em razão do grande número de consultas e dúvidas que ainda estão sendo esclarecidas pelas empresas interessadas”. A notícia do adiamento foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de 29 de março.

VLT

O modal irá substituir o atual Trem do Subúrbio, com cerca de 20 quilômetros de extensão e 22 estações, ligando o Comércio até a Ilha de São João, no município de Simões Filho. O valor de investimento estimado é de R$ 1,5 bilhão. As obras serão iniciadas 90 dias após a assinatura do contrato, com prazo de 24 meses para conclusão.