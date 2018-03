Vocalista do Sorriso Maroto é afastado da banda por doença no coração

Bruno Cardoso ficará longe do grupo por tempo indeterminado e será substituído por Amigos do Sorriso

Uma doença no coração vai afastar o vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, do grupo por tempo indeterminado. A informação foi confirmada pela banda na última segunda-feira. Na semana passada, quando foi internado por conta de uma pneumonia, Bruno foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação na camada muscular do coração. Apesar do afastamento, a agenda de shows será mantida e para conduzir as apresentações do grupo um time de "Amigos do Sorriso" foi escalado.

No comunicado, o grupo informou que não cancelaria os shows que já estão marcados em respeitos aos fãs e às pessoas envolvidas na estrutura dos eventos. "Pensando nos fãs, amigos, contratantes e todas as pessoas envolvidas nos shows, os integrantes do Sorriso Maroto decidiram cumprir toda a agenda de shows enquanto o Bruno se trata e se recupera", diz o texto.

Os cantores Thiago Martins, Dilsinho e Mumuzinho foram convidados e se apresentarão com o grupo. "O Sorriso convidou amigos expoentes do pagode para cantarem nesse show e fazer uma grande festa com todos os clássicos da banda, boas energias e muitas surpresas", diz o comunicado. Thiago Martins ficará fixo na banda e a participação de Dilsinho e Mumuzinho dependerá da agenda deles. “De todos os amigos [Thiago], foi o único que conseguiu uma agenda completa. Infelizmente, o Dilsinho e o Mumuzinho não estarão presentes em todas as datas, devido a agenda de shows deles, a turnê deles continua em curso”, explicou Bruno em vídeo.

Na última terça-feira (27), Thiago mostrou alguns vídeos em seu Instagram aonde aparece ensaiando as músicas Sinais e Preciso Viver.

Leia o comunicado na íntegra e veja o vídeo em que Bruno apresenta Thiago aos fãs da banda: