Você sabe como aproveitar ao máximo um test drive?

Confira as dicas antes de programar a visita à concessionária

Para quem vai trocar de carro ou comprar seu primeiro veículo, é muito importante ter total certeza de que o modelo escolhido é o ideal para você e atende as suas necessidades.

Muitas vezes, somos levados pela empolgação do momento e não nos damos conta de pequenos detalhes que farão toda a diferença. Afinal de contas, conforto e segurança são essenciais quando estamos dirigindo, não é mesmo?

Fazer um test drive antes de tomar qualquer decisão é fundamental para realizar uma compra dessa importância e não se arrepender depois. Esse procedimento é um direito do consumidor e deve ser aproveitado ao máximo.

Quer saber como utilizar esse primeiro contato com seu futuro carro da melhor forma? Acompanhe algumas dicas que preparamos para você!

Como me preparar para o test drive?

Geralmente, o trajeto do test drive já é preestabelecido. Sendo assim, proponha ao vendedor a possibilidade de realizar um caminho que ponha o veículo à prova de ruas desniveladas ou sem asfaltamento, curvas e ladeiras.

Procure agendar um horário que seja o mais próximo do qual você costuma utilizar o seu veículo. Se possível, tente dirigir no horário de rush para ter noção de como o carro reagirá nessa circunstância.

Peça para que algum familiar ou amigo o acompanhe durante o percurso, ajudando nas impressões sobre o conforto e o desempenho do veículo.

O que fazer antes de sair com o carro?

Comprar um carro não é um negócio simples, pois a satisfação de quem irá dirigi-lo todos os dias deve ser levada em consideração. Faça um apanhado de todos os modelos que você tem interesse e aproveite para testar todos eles.

Antes de sair com o carro escolhido, analise todos os detalhes: acabamento, tamanho do porta-malas, conforto dos bancos, cintos de segurança, bem como o espaço interno. Ele realmente atende as suas expectativas?

Ajuste o banco para saber se a altura é adequada e confortável para você. Os retrovisores também precisam estar adequados para possibilitar uma dirigibilidade correta.

O que devo observar durante o test drive?

Esse é o momento de testar o carro e ter a certeza de que determinado modelo é realmente a melhor escolha. Além da potência do motor e da funcionalidade de itens como luzes do painel, lanternas, limpador de para brisa, setas, entre outros, você deve observar:

o volante — se é leve e fácil de controlar;

os pedais — observe o tempo de resposta para aceleração e frenagem;

o ar-condicionado — certifique-se de que todo o carro está sendo refrigerado por igual. Faça o mesmo com o aquecedor;

a visibilidade — faça manobras para ter certeza de que os vidros e espelhos permitem clareza durante as ações;

a existência de ruídos estranhos durante a aceleração

Para que tudo isso possa ser observado com total atenção, não ligue o som do carro. Procure testar o som ou comando de voz com o carro parado. Sempre que tiver alguma dúvida ou notar qualquer situação fora do convencional, informe ao vendedor.

