Voltado para classes C e D, Construcard oferece juros baixos até pra fazer piscina

Até sexta-feira, lojas credenciadas à Caixa tem juros entre 1,67% e 3,85%

Foto: Bárbara Carolina/CORREIO

A Semana Construcard 2018, que traz condições especiais para os clientes da Caixa Econômica Federal, vai até a próxima sexta-feira (23). O Superintendente Regional de Salvador, José Anselmo Lopes Cunha, destacou que a iniciativa é uma grande oportunidade de estreitar o relacionamento da Caixa com os lojistas e com os clientes pessoa física. A ideia, segundo ele, também é causar um impacto na economia, fomentando o consumo ao oferecer baixas taxas de juros.

“Para quem estava esperando uma oportunidade para reformar, ampliar ou equipar a sua casa, essa é a hora. E para o lojista é o momento de movimentar o seu estoque e aumentar as vendas”, disse.

Com o déficit habitacional ocasionado pela crise econômica dos últimos anos, o Construcard Caixa se estabelece como uma linha de financiamento destinada a pessoas físicas, para a construção, reforma ou ampliação de imóveis residenciais.

Piscina, elevador...

Com ele, o cliente pode adquirir, além de material de construção, armários embutidos, piscinas, elevadores, aquecedores solares, aerogeradores e equipamentos de energia fotovoltaica com taxas de juros mais baixas. Este ano os juros durante o período variam de 1,67% a.m. a 3,85% a.m.

A variação ocorre de acordo com o nível de relacionamento do cliente com a Caixa ou com a apresentação de garantias ao financiamento. Não há limites de valor para contratação, contanto que o cliente apresente condições de pagamento. Cunha acrescenta que o Construcard é um instrumento de política social econômica extraordinária, já que é direcionado basicamente para as classes C e D.

Além disso, existe um prazo de dois a seis meses para o consumidor comprar tudo o que precisar nos lojistas conveniados à Caixa e, durante este período, paga somente os juros proporcionais aos valores utilizados.

Considerando os prazos de utilização e de amortização, o cliente conta com até 240 meses para pagar. Ou seja, o consumidor terá tempo para pesquisar os melhores preços antes de fazer as aquisições. A lista das lojas credenciadas está disponível através do site oficial (clique aqui).

Como contratar?

Vá até uma agência da Caixa e apresente os documentos necessários (RG, CPF, Comprovante de Residência e de Renda). Seus dados serão utilizados como base para a realização da pesquisa cadastral e análise de risco de crédito

Assine o contrato

Após a aprovação do financiamento, assine o contrato e receba seu cartão Construcard no ato da contratação

Escolha de recebimento do cartão na agência ou residência

Utilize seu cartão

Desbloqueie e utilize o cartão no dia seguinte a contratação, compre o material em até seis meses depois da liberação.

Requisitos

Ser pessoa física e ter uma conta corrente na Caixa.

Ser maior de 18 anos ou emancipado.

Ser aprovado nas avaliações de cadastro e de risco de crédito.

Alavancando a economia

Atualmente, a Caixa detém 71% do mercado imobiliário e se estabelece como a segunda maior carteira de crédito para a linha infraestrutura do Brasil. Para 2018, a economia vem sinalizando um ano de aquecimento na economia com um crescimento já registrado de 10,7% no setor da construção civil, um dos principais apontadores econômicos.

Geraldo Cordeiro, presidente da Acomac, diz que ajuda a alavancar a economia brasileira dentro do atual cenário. “Nos últimos dois anos tivemos uma grande queda econômica. O mercado atualmente passa por uma recuperação e a perspectiva é de otimismo. Ano passado todos estavam preocupados, este ano já podemos ver uma luz no fim do túnel”, afirma.