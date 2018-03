Voo é cancelado e gera revolta de passageiros em Salvador

Passageiros informaram que tripulação não embarcou por conta da carga horária de trabalho

Na madrugada desta sexta-feira (23), clientes da LATAM, no Aeroporto Internacional de Salvador, ficaram revoltados com o cancelamento do voo 3891 que partiria da capital baiana com destino a Fortaleza. Cerca de 200 passageiros deveriam embarcar às 5h15, mas o voo foi adiado para 11h15.

Ao CORREIO um passageiro, que preferiu não se identificar, informou que o cancelamento do voo JJ3891 foi decidido às 1h45 pela tripulação, entrentato os funcionários só informaram sobre a decisão às 4h15. O voo foi remarcado para as 11h15. "A tripulação falou que já tinha cumprido a carga horária de trabalho e que não iria embarcar", contou.

De acordo com funcionários da companhia no aeroporto os clientes só foram avisados às 4h15. Um funcionário da empresa chegou a explicar o que cada passageiro tinha direito e, quando questionado sobre a demora de até 30 minutos para cada atendimento, ele respondeu: “Você está no Brasil!”.

Em nota, a Latam afirmou que o voo foi cancelado por "motivos operacionais" e presta assistência aos passageiros, mas não comentou se o motivo foi a carga horária da tripulação. "A LATAM Airlines Brasil informa que, devido a questões operacionais, o voo JJ3891 (Salvador-Fortaleza), previsto para decolar às 4h21 desta sexta-feira (23), foi reprogramado para as 11h15, sob o número JJ9001. A LATAM lamenta os possíveis transtornos e esclarece que está prestando assistência aos passageiros", afirmou a companhia aérea.