Vote: para qual filme você daria o Oscar de 2018?

Romance fantástico, drama de formação, guerra e até terror. Variedade é o que não falta entre os indicados ao Oscar de melhor filme em 2018. O prêmio acontece nesse domingo, 4 de março, e será exibido no Brasil pela TNT e pela TV Globo.

A Forma da Água, de Guillermo del Toro, conquistou o maior número de indicações na disputa, com treze no total. O segundo filme com mais indicações é Dunkirk, que está em oito categorias, e Três Anúncios para Um Crime, com sete. O Destino de uma Nação e Trama Fantasma aparecem em seguida, com seis cada. Lady Bird conquistou cinco nomeações. Enquanto Me Chame pelo Seu Nome e Corra! foram indicados quatro vezes cada. Já The Post: A Guerra Secreta soma duas nomeações.

