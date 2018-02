Wagner diz que afirmações da PF são infundadas e nega ter recebido propina

Ex-governador é alvo de operação da PF

O ex-governador Jaques Wagner afirmou nesta segunda-feira (26) que as afirmações dos delegados da Polícia Federal durante a operação Cartão Vermelho não têm fundamento. Ele negou ter recebido propina das empresas que fizeram as obras da Arena Fonte Nova.

Wagner também questionou a informação de que a obra foi superfaturada, ao afirmar que a Fonte Nova foi uma das arenas mais baratas dentre as construídas no Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Acompanhado de seus advogados, o atual secretário estadual de Desenvolvimento Econômico ainda questionou o fato de a operação ter ocorrido em ano eleitoral, quando o nome dele é apontado como plano B do PT para a disputa pela Presidência da República caso o ex-presidente Lula seja impedido.

"É parte da politização que virou o processo de investigação. O mandado diz pra aguardar sob sigilo. Os números foram da realidade. Não sei onde a delegada tirou esses R$ 82 milhões. A obra toda custou R$ 650 milhões. Ela diz que foram R$ 200 milhões de superfaturamento. Fizeram uma atualização que não compreendo, de que o superfaturamento foi de R$ 650 milhões, muito acima da inflação", alegou.

"Nunca recebi nem pedi propina. Não peço nem autorizo ninguém a pedir. Assim foi na Fonte Nova. A Polícia Federal está comprando a versão de que houve superfaturamento. Em PPP [Parceria Público-Privada] não existe superfaturamento. Contratamos a PPP para construção e gestão da Fonte Nova; os valores estão entre os mais baixos. Há inclusive pronunciamento do TCU. Espero que o inquérito se encerre, que teremos direito de nos defender", complementou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico diz que tem colaborado com as investigações e classificou a operação de busca e apreensão como desnecessária.

"Vou aguardar o final desse processo e vou me defender com tranquilidade. A Polícia Federal está dando credibilidade a réus confessos. Levaram celulares, iPad, computador que estava no escritório e escritura pública da chácara que tenho em Andaraí [região da Chapada Diamantina]. Levaram relógios. Ela diz que são luxuosos. Espero que mande periciar. A maioria é simples. A equipe saiu da minha casa 8h30 e 10h ela já fazia essa afirmação de que eram luxuosos sem ter mandado periciar", ressaltou.