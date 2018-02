Wagner é suspeito de receber doações de campanha por meio de caixa 2

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

O ex-ministro Jaques Wagner (PT) escapou de ser investigado por corrupção e agora virou alvo de inquérito em que é suspeito de receber doações de campanha por meio de caixa 2, crime previsto no Código Eleitoral, mas raramente punido com prisão. A mudança na tipificação penal faz parte da estratégia bem-sucedida adotada pela defesa de Wagner, liderada pelo criminalista baiano Gamil Föppel, advogado de cardeais políticos como o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) e o vice-governador João Leão (PP). A investigação contra Wagner, atual secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, foi deflagrada com base nas delações da Odebrecht à Operação Lava Jato. Com isso, o caso passou a tramitar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), onde há dois caminhos: a Corte pode tornar Wagner réu ou arquivar a denúncia.

Nova frente

Como Gamil Föppel atua basicamente na esfera do Direito Penal, Jaques Wagner transferiu sua defesa para o advogado Pablo Castro, especialista em crimes eleitorais.

Águas de março

Outro caso de caixa 2 de campanha na Bahia pode provocar reviravolta em Candeias, Região Metropolitana de Salvador. No próximo dia 16, o TRE deve realizar nova audiência em um dos processos que correm na Corte contra o prefeito da cidade, Doutor Pitágoras (PP). De acordo com informações obtidas pela Satélite por fontes com livre acesso ao caso, já há tratativas avançadas para uma possível delação premiada, cujo teor pode elevar as chances de que o TRE casse o mandato de Pitágoras.

Traço na audiência

Pesquisa para consumo interno da base petista enfraqueceu os planos do presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD). No páreo do Senado, ele sequer pontuou, apesar da pompa que deu ao devolver para o governo um cheque de R$ 555 mil - número que quer usar nas urnas, o mesmo que foi do senador Otto Alencar.

Laços de família

O deputado Marcelo Nilo fará dobradinha exclusiva com o genro Marcelo Veiga, diretor da Embasa. Ele para federal; o outro, estadual.

Bandeira branca

Concessionária do sistema de metrô da capital, a CCR mudou o tom diante do impasse causado pela derrubada de parte do bambuzal do aeroporto de Salvador. De modo diplomático, enviou ontem um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), no qual pede autorização para continuar as obras no trecho final da linha 2 e garante que modificou o projeto para não haver mais cortes.

Novo talento

Vereadores aliados ao Palácio Thomé de Souza apostam na ascensão da coordenadora das prefeituras-bairro de Salvador, Ana Paula Matos. A performance de Ana Paula em uma audiência ontem na Câmara rendeu elogios. Sem levantar a voz, enfrentou com tranquilidade a artilharia da oposição e saiu aplaudida.

Pílula

Tensão e riso

Incomodado com o aperto da imprensa sobre suplementação orçamentária do governo estadual para cobrir gastos do Tribunal de Justiça da Bahia, o novo presidente da Corte, Gesilvaldo Britto, foi pego de surpresa com a aparição do secretário da Fazenda na coletiva de ontem. Sem pestanejar, abriu o sorriso para Manoel Vitório e avisou: “Vou bater em sua porta”.